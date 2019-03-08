Eşinin hamileyken kemer ve kürekle dövdüğü Nezaket, şikayetçi olmadı

ESKİŞEHİR’de 5 aylık hamile eşi Nezaket Nur Alır’ı (24) kendisini aldattığı düşüncesine kapılarak, yüzüne kavanozla vurup, kemer ve kürek ile dövdüğü iddiasıyla tutuklanan Sercan Alır (25), Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Alır hakkında 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan dava, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Öte yandan Nezaket Nur Alır'ın bir şans daha vermek için eşinden şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde oturan Sercan Alır, geçen Ocak ayında eve alkollü gelip, 3 çocuk annesi ve 5 aylık hamile olan eşi Nezaket Nur Alır'ı evde birini saklamakla suçladı. Alır, "Kalbin neden hızlı çarpıyor? Kimi bekliyordun, eve kimi aldın, sakladın?"diyerek, eşine şiddet uyguladı. Ardından belinden çıkardığı kemer ile dövmeye başladı. Evin odalarını "Sen birini sakladın" şeklinde bağırarak, gezen Sercan Alır, "Yedi senedir evlisin, şimdi bana yedi senedir kimseyle yatıp kalmadığına dair, aldatmadığına dair belge vereceksin. O zaman sana inanacağım" dedi. Daha sonra da kavanoz ile yüzüne vurarak, kürek ile dövdü. İhbar üzerine gözaltına alınan Sercan Alır, 29 Ocak 2019 günü tutuklandı. Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılan Nezaket Nur Alır ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Hamile kadın için doktorlar, 'Hayati tehlike geçirecek ve vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaralanma' yönünde rapor hazırladı.

Sercan Alır, poliste ve savcılıkta verdiği ifadelerinde eşi Nezaket Nur Alır’ın kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyerek, “Eşimin beni aldattığı ile ilgili şüpheli hareketlerini gördüm. Benim almadığım kadın iç çamaşır takımları gördüm. Eşime sordum, konuşurken heyecanlandı ve şüpheli hareketler sergiledi. Olay günü eşimin üzerinde iç çamaşırı yoktu, saçlarını düzleştirmiş ve makyajlıydı. Benden önce evden bir erkek çıktığını düşündüm. Beni görünce çok heyecanlandı, nefesini kontrol edemedi, açıklama yapamadı o an kendimi kaybederek, bir iki tane vurdum. Çok pişmanım” dedi.

"YÜZÜMÜ YIKADI, AYILTIP YENİDEN DÖVDÜ"

Nezaket Nur Alır da eşinin eve alkollü geldiğini anlatarak, “Eşim kapıyı açar açmaz elini kalbime koyup, ‘Kalbin neden hızlı çarpıyor, eve kimi aldın?’ diyerek, döve döve beni odaya sürükledi. Bayılınca lavaboya götürdü. Yüzümü yıkadı. Beni ayıltarak, tekrar dövdü” diye konuştu.

DOSYA, GÖREVSİZLİK KARARIYLA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma sonunda ‘kasten yaralama’ suçundan hazırladığı iddianameyi Eskişehir 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Hakim Bayram Arslan, eşini hayati tehlike arz edecek şekilde döven sanığın, Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiği gerekçesiyle, dosyaya ‘görevsizlik’ kararı verdi.

Hakim Arslan, görevsizlik kararında "Sanığın uzun süreli bir dönemde, eşine karşı silahtan sayılan aletler de kullanarak eylemde bulunduğu, eylemin nitelikli yaralama mı, yoksa öldürmeye teşebbüs mü olduğu yönündeki delillerin takdiri ağır ceza mahkemesine aittir" dedi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Öte yandan olayın ardından yakınları tarafından Eskişehir'den götürülmek istenilen Nezaket Nur Alır’a, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sahip çıktı. Parti tarafından başka bir kentte, 1 yıllık kirası peşin ödenen ev tutularak, eşyaları alınan Nezaket Nur Alır'ın Eskişehir'den ayrılmak istemediği ‘çocuklarımın babası’ diyerek, eşi Sercan Alır’a bir şans daha vermek adına şikayetçi olmadığı öğrenildi.



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