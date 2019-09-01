Eşinin eve dönmesi için intihara kalkıştı, komutanın sözüyle vazgeçti

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde eşinin boşanma davası açtığı Ü.Y. (51), ağaca çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Bir ucu ağaca, diğeri boynuna bağlı ip ve elinde ekmek bıçağıyla intihar edeceğini söyleyen Ü.Y., jandarma komutanının, "Bir çiçek yaptıralım, eşine götürelim" demesi üzerine intihardan vazgeçip, indi.



Dinar'a bağlı Yapağılı köyü mevkisindeki ormanlık alanda bulunan çam ağacına çıkan Ü.Y., saat 10.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni cep telefonuyla arayıp, intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mahmut Karakaya ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaklaşık 5 metre boyundaki ağaca çıkıp, bir ucu ağaca, diğeri boynuna bağlı ip ve elinde ekmek bıçağı bulunan Ü.Y. ile karşılaştı.



'ANNENİ AL DA GEL OĞLUM'



Jandarma görevlileri Ü.Y.'yi ikna edip, ağaçtan indirmek için konuşmaya başladı. Ü.Y., Denizli'ye bağlı Çivril ilçesinde oturan eşi ve oğluyla görüşmek istediğini söyledi. 2 çocuğunun annesi, 22 yıllık eşi S.Y.'yi bir süre önce darp ettiği için hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği ve eşinin boşanma davası açtığı öğrenilen Ü.Y.'nin oğlunu cep telefonundan arayan jandarma ekipleri, kendisiyle konuşturdu. Oğluna seslenen Ü.Y., "Lütfen oğlum, lütfen anneni getir. Anneni al da gel oğlum. Yol paranı vereyim" dedi. Oğlu "Annem gelmiyor" deyince Ü.Y., "Getirmiyorsun değil mi" diyerek, yanına yaklaşan jandarma görevlilerine "Yaklaşmayın yoksa kendimi ağaçtan atarım. Eşim gelirse aşağı inerim" diye seslendi. Ü.Y., daha önce de fare zehri içerek intihar girişiminde bulunduğunu söyleyip, "Hastaneye dahi yatmadım. Eşimi sevdiğimden. Eşimi çok seviyorum. Onu darp ettiğim için her şeyden pişmanım" dedi.



JANDARMA KOMUTANI: ÇİÇEK YAPTIRALIM, EŞİNE GÖTÜRELİM



Jandarma ekipleri Ü.Y.'nin Dinar'a bağlı Yapağılı köyünde oturan ablası Şenay Yerlikaya ve eniştesi Osman Yerlikaya'ya köy muhtarı İsmail Çelik aracılığıyla ulaştı. Olay yerine gelen Şenay Yerlikaya ve Osman Yerlikaya da Ü.Y.'yi intihardan vazgeçirmek için çaba sarf etti. Ü.Y., eşi boşanma davasından vazgeçip, eve dönmemesi halinde elindeki bıçağı vücuduna saplamakla ve kendini aşağı atmakla tehdit etti. Kısa süre önce göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar'ın "Bir çiçek yaptıralım, eşine götürelim" demesi üzerine Ü.Y. "Benimle geleceğine söz verirsen ineceğim" diye yanıt verdi.



Jandarma Komutanı Kacar'ın söz vermesi üzerine boynundaki ipi çıkaran ve elindeki bıçağı bırakan Ü.Y., ağaçtan indi. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirilen Ü.Y., jandarma aracıyla sağlık kontrolü için Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eylemi sırasında Ü.Y.'nin sağ bacağını bıçakla hafif şekilde yaraladığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.



Eşinin boşanma davası açtığını öğrenmesinin ardından dün Dinar'a bağlı Yapağılı köyünde oturan ablası ve eniştesinin yanına gelen Ü.Y.'nin durumu anlattığı ve bugün de intihar girişiminde bulunduğu kaydedildi.

