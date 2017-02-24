Eşinin dövüp eve hapsettiği kadını itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA’da, eşinin dövüp, kapıyı kilitleyerek eve hapsettiği 35 yaşındaki Fatma D., itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle kurtarıldı.



Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Fatma D. ile isme öğrenilemeyen eşi arasında kavga çıktı. Öfkeli koca, tekme -tokat ve sopayla dövdüğü Fatma D.'yi evin kapısını kilitleyerek içeriye hapsetti. Fatma D.'nin yardım çığlıkları üzerine komşuları polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, kilitli kapıyı açamayınca 2’nci kattaki balkona yangın merdiveni uzattı. İçeri giren ekipler, ayağında kırıklar olduğu belirlenen, yüzünde ve kollarında darp izlerine rastlanan Fatma D. ile 12 yaşındaki kızını aşağı indirdi.



Fatma D., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi' kaldırılarak tedaviye alınırken, polis öfkeli kocayı yakalamak için çalışma başlattı.