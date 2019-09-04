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Eşinin bıçakladığı Hafize'nin beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandı
DENİZLİ'de, boşanmak isteyen eşinin 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladığı Hafize Kurban'ın (23) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Genç kadının organları, ailesi tarafından bağışlandı. Pamukkale...
GÜVENLİK 04.09.2019, 16:22
DENİZLİ'de, boşanmak isteyen eşinin 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladığı Hafize Kurban'ın (23) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Genç kadının organları, ailesi tarafından bağışlandı.
Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde yaşayan Uğur Kurban (24), aralarında ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olan, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban ile bir süre önce ayrıldı. Kalan eşyalarını almak için 27 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında eve gelen genç kadın, kapıda eşiyle karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Kurban, boşanmak istediği eşini karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Hafize Kurban, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin yakalayıp, gözaltına aldığı Uğur Kurban ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 8 gün tedavisi süren Hafize Kurban'ın bugün öğle saatlerinde, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların durumu bildirdiği Hafize Kurban'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışladı. Kurban'ın organlarının alınması için İzmir'den gelecek ekibin beklendiği bildirildi.
Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde yaşayan Uğur Kurban (24), aralarında ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olan, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban ile bir süre önce ayrıldı. Kalan eşyalarını almak için 27 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında eve gelen genç kadın, kapıda eşiyle karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Kurban, boşanmak istediği eşini karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Hafize Kurban, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin yakalayıp, gözaltına aldığı Uğur Kurban ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 8 gün tedavisi süren Hafize Kurban'ın bugün öğle saatlerinde, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların durumu bildirdiği Hafize Kurban'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışladı. Kurban'ın organlarının alınması için İzmir'den gelecek ekibin beklendiği bildirildi.
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