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Eşinin beylik tabancasıyla intihar etti

Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi'nde oturan 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Filiz Şatır, uzman çavuş eşi Soner Şatır'ın beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Eğirdir İlçesi Dr. İsa Köklü...

Eşinin beylik tabancasıyla intihar etti

Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi'nde oturan 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Filiz Şatır, uzman çavuş eşi Soner Şatır'ın beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Eğirdir İlçesi Dr. İsa Köklü Caddesi'ndeki olay, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 6 katlı binanın birinci katındaki dairede oturan Filiz Şatır, eşi ve çocukları alışverişe gidince evde yalnız kaldı. Şatır, eşinin evde bıraktığı beylik tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı. Eve gelen uzman çavuş Soner Şatır, eşinin kapıyı açmaması üzerine açık olan balkon kapısında içeri girdi. Soner Şatır, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Filiz Şatır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Filiz Şatır'ın cenazesi polis ve savcının incelemesinden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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