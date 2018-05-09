Eşinin başından vurduğu kadın kurtarılamadı

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), ()- BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 5 gün önce Erkan Aksakal'ın (40), tartışma sonrası tabanca ile başına ateş ederek ağır yaraladığı eşi Gonca Aksakal (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde cuma günü meydana geldi. Erkan Aksakal ile eşi Gonca Aksakal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Erkan Aksakal, tabanca ile eşininin başına ateş etti. Ağır yaralanan Gönca Aksakal, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Karacabey Devet Hastanesi'ne buradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ağrı yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Gonca Aksakal toprağa verilirken, olay sonrası yakalanan eşi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.