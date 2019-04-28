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Eşini vurup, 112’yi aradı

MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde oturan Birol Ünlü (37), eve alkollü geldiği için kendisine kızan eşi Gamze Ünlü’yü tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından 112’yi arayan cinayet zanlısı koca ‘Eşimi vurdum’ diyerek...

Eşini vurup, 112’yi aradı
MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde oturan Birol Ünlü (37), eve alkollü geldiği için kendisine kızan eşi Gamze Ünlü’yü tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından 112’yi arayan cinayet zanlısı koca ‘Eşimi vurdum’ diyerek kendini ihbar etti.
Olay, bu sabaha karşı Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak'ta meydana geldi. Eve alkollü geldiği öğrenilen Birol Ünlü ile 3 çocuk annesi eşi Gamze Ünlü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Birol Ünlü, evde bulunan ve ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşini başından vurdu. Olayın ardından Birol Ünlü, 112’yi arayıp eşini yaraladığı ihbarında bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan sonra Ünlü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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