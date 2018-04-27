Eşini vurduktan sonra intihar etti (1)

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. (FOTOĞRAF)
27 Nisan 2018 Cuma 15:21
Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)
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