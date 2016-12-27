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Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan kocaya 36 yıl hapis cezası

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'nın Soma İlçesi'nde tutuklu 21 yaşındaki Mustafa Karagün, ayrılmak isteyen eşi ile kayınvalidesini bıçaklayarak ağır yaralamaktan, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Soma'nın Turgutalp Mahallesi'nde...

Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan kocaya 36 yıl hapis cezası

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'nın Soma İlçesi'nde tutuklu 21 yaşındaki Mustafa Karagün, ayrılmak isteyen eşi ile kayınvalidesini bıçaklayarak ağır yaralamaktan, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Soma'nın Turgutalp Mahallesi'nde geçen 19 Ağustos'ta kendisinden ayrılmak isteyen eşi 1 çocuk annesi 18 yaşındaki Zehra K. ve kayınvalidesi Hacer Yabacı'yı 30 kez bıçaklayarak ağır yaralayan Mustafa Karagün, bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına hakim karşısına çıktı. Duruşmaya günlerce süren tedavinin ardından hayata dönen Zehra K., annesi Hacer Yabacı ve akrabaları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de katıldı. Karar duruşmasında Mustafa Karagün'e, adam öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, haneye tecavüzden 2 yıl, kesici alet bulundurmakta 1 yıl olmak üzere toplam 36 yıl hapis cezası verildi.
Duruşma çıkışında açıklama yapan Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Manisa İl Temsilcisi Semiha Hasgör, verilen kararın kendilerini sevindirdiğini söyledi. Hasgör, "Zehra ve annesi Hacer günlerce yaşam mücadelesi verdi. Zehra ise ilk gözlerini açtığı andan itibaren içinde yaşattığı umuduyla bizlere de umut oldu. Kadına yönelik şiddet davalarında ceza indirimlerinin uygulanmaması için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak davaların takipçisi olacağız. Zehra gibi yaşama enerjisiyle dolu kadınlar daha çok yaşasın diye, tüm kadınların yaşama hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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