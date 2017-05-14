Eşini ve engel olmak isteyen taksiciyi bıçakladı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da 43 yaşındaki Nejdet Bayazıt, bindikleri takside tartıştığı eşi 31 yaşındaki Kıymet Bayazıt'ı iki çocuğunun gözü önünde bıçakladı. Bayazıt, kendisine engel olmak isteyen taksi şoförü Mehmet Eltunel'i de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez İlçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Menzil Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Nejdet- Kıymet Bayazıt çifti, iki çocuklarıyla birlikte Konyaaltı İlçesinden otogara gitmek için Mehmet Altunel yönetimindeki 07 T 3065 plakalı taksiye bindi. Arka koltukta çocuklarıyla oturan çift arasında tartışma çıktı. Tartışma uzayınca öfkelenen Nejdet Bayazıt, üzerindeki bıçağı çıkarıp, eşi Kıymet Bayazıt'ın bacağına sapladı. Taksi sürücüsü Mehmet Eltunel, kadının acı içinde bağırmasıyla otomobili kavşakta durdurdu. Kendisine engel olmak isteyen taksi şoförü Mehmet Altuneli'ni de boğazı ve elinden yaralayan Nejdet Bayazıt, çağrılan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Kelepçe takılan Nejdet Bayazıt'a, bıçaklanan taksicinin arkadaşları tepki gösterdi. Kıymet Bayazıt ve Mehmet Altunel çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülürken, yaşananlara tanıklık eden iki çocuk, büyük korku yaşadı. Polis, Nejdet Bayazıt'ı polis merkezine götürdü.

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