Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Eşini ve çocuklarını rehin aldı, 12 saattir ikna olmadı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da cinayet suçundan verilen cezasının bir bölümünü çektikten sonra konulduğu yarı açık çezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyen Osman B.'nin dün geceden bu yana, gasp...

Eşini ve çocuklarını rehin aldı, 12 saattir ikna olmadı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da cinayet suçundan verilen cezasının bir bölümünü çektikten sonra konulduğu yarı açık çezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyen Osman B.'nin dün geceden bu yana, gasp ettiği takside silahla rehin aldığı resmi nikahsız eşi ile 4 çocuğunu serbest bırakılması için polis ikna çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevini yapan polis ekipleri, havaya ateş açan bir kişi olduğunu belirleyince harekete geçti. Polisin geldiğini gören cezaevi firarisi olarak aranan Osman B. bölgede bulunan bir ticari taksiye eşini ve 4 çocuğunu bindirip silah zoruyla sürücüden aracı hareket ettirmesini istedi. Polis ekipleri, taksiyi gasp eden kişinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında taksi şoföründen stabilize yola girmesini isteyen Osman B.'nin de içinde bulunduğu aracın yolu polis ekiplerince kesildi. Polislere teslim olmamak için üzerinde taşıdığı silahla havaya ateş açıp eşi ve 4 çocuğunu öldürmekle tehdit eden şüpheli, polislerle görüştüğü sırada adı öğrenilmeyen taksi sürücüsü bir fırsatını bulunup araçtan atlayarak ekip otosuna sığındı.
‘Cinayet’ suçundan cezaevinde bir süre yatıktan sonra yarı açık cezaevine konulan buradan izinli çıktığı belirtilen şüpheliyi ikna etmek için çok sayıda polis ve sağlık ekibi  sevk edildi. Osman B.'yi ikna etmek için Emniyet Müdürü Sunay Balıkaya ile müzakereci polis saatlerce şüpheliyi ikna etmek için zırhlı araçtan anons yaparak, ikna etmeye çalıştı. 
Polisin tüm ikna çabasına rağmen Osman B., eşi ve çocuklarının bulunduğu taksiyi tarlaya sürerek kaçtı. Yaklaşık 50 metre kaçan Osman B.'nin  bulunduğu araç aynı yol güzergahında polisin daha önceden yerleştirdiği kapana girince lastikleri patladı. Çevresi sarılan taksideki rehinelerin kurtarılması için polisin sürdürdüğü çalışmalar 12 saati buldu.
Sabaha kadar uyumayan ekipler, Osman B.'ye takside üşüyen eşi ve 4 çocuğunun bırakılması için sık sık anons yapıyor. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri konuşlandırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.