Eşini ve çocuklarını rehin alan firari tutuklandı (2)

UYUMASAYDI İNTİHAR EDECEKMİŞ

Şanlıurfa’da eşi ve 4 çocuğunu rehin alan 'Topal Osman' lakaplı Osman Binici’nin, polisin verdiği ilaçlı meyve suyunu içmeden önce, eşini vurup ardından intihar etmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Cezaevi firarisi Osman Binici, 29 saat süren rehine olayının ayrıntıları netleşmeye başladı. Firar ettiği cezaevine geri dönmemek için eşi ve çocuklarını bir takside rehin alan Osman Binici, 'teslim ol' çağrısı yapan polis ekiplerine olumsuz yanıt verdi.

Uzun süren müzakerelerinin ardından çocuklarını birkaç saat arayla serbest bırakan Binici, yakalanmasından birkaç saat önce polislerden cep telefonu istedi. Bu sırada eşi Gülşah B.'den yakınlarını arayarak helalleşmesini istedi. Bu sırada polis ekipleri telefon takibi ile Binici'nin eşini vurup, intihar etmek istediğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Binici'ye içerisine uyutucu ilaç konulan meyve suyunu ikram etti. Eşi telefonla yakınlarını ararken, meyve suyundaki ilacın etkisiyle bitkin düşen Osman Binici'nin tamamen uykuya dalması için bölgede bulunan araçların siren ve kornaları sık sık çalındı. Bir süre sonra tepkisiz kalarak uykuya daldığı anlaşılan Binici, özel harekat polisleri, ticari taksiye yanaşarak direksiyon başında elinde pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Binici ve yanında 29 saat boyunca rehin tuttuğu bitkin haldeki eşi Gülşah B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sorgulamasının ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Binici'nin, eşi ve çocuklarını rehin tutmak için gasp ettiği taksinin koltuklarında çok sayıda fişek bulunduğu da öğrenildi.