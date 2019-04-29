Eşini uyurken boğarak öldürdü

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan Suat Ü. (31), eşi Hatice Ü.'yü (24) uyuduğu sırada, elleriyle boğarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Suat Ü., polis ekiplerince yakalandı.

Dört Eylül Mahallesi'nde yaşayan, biri 3, diğeri 6 yaşında 2 çocuk babası çiftçi Suat Ü. ile Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt fabrikasında işçi eşi Hatice Ü., hafta sonu kırsal Dağdere Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına misafirliğe gitti. Çift ziyaretin ardından, birlikte yaşadıkları, Hatice Ü.'nün annesi Şükran Gezgin ile beraber tekrar Dört Eylül Mahallesi'ndeki evlerine döndü. Suat Ü. henüz bilinmeyen nedenle, eşi Hatice Ü.'yü uyuduğu sırada elleriyle boğarak öldürdü. Evden kaçan Suat Ü., durumu telefonla aradığı erkek kardeşine anlattı. Suat Ü., kardeşinin haber vermesi üzerine, kırsal Dallık Mahallesi yolu üzerinde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Suat Ü.'nün yüklü miktarda borcu olduğu, bu nedenle eşiyle sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Hatice Ü.'nün cesedi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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