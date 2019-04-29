Eşini uyurken boğarak öldürdü (2)

TUTUKLANDI
İzmir'in Tire ilçesinde, eşi Hatice Ülker'i (24) uykusunda eliyle boğarak öldüren Suat Ülker (31), emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eşinin öldürdüğü Hatice Ülker'in cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Hatice Ülker için kırsal Dağdere Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hatice Ülker, Dağdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşını tutamayan baba Mehmet Gezgin, annesi Şükran Gezgin ve kardeşi Hüseyin Gezgin, taziyeleri kabul etti.
Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), ()
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