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Eşini tüfekle ağır yaralayıp, intihara kalkıştı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe G.'yi (49) pompalı tüfekle ağır yaralayan Hasan G. (57), aynı silahı çenesinin altına dayayıp, ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Olay, Erdemli ilçesine bağlı...

GÜVENLİK 27.08.2019, 10:01
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe G.'yi (49) pompalı tüfekle ağır yaralayan Hasan G. (57), aynı silahı çenesinin altına dayayıp, ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Olay, Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki Cezaevi Sokak'ta meydana geldi. Emekli Hasan G., yanında pompalı tüfek alıp, ayrılma aşamasında olduğu eşi Ayşe G.'nin işlettiği bakkala gitti. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları süren ve ayrı yaşadıkları öğrenilen çift arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Hasan G., eşinin göğsüne pompalı tüfekle tek el ateş edip, aynı silahı çenesinin altına dayadıktan sonra ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayşe G., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Hasan G. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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