Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Teğmen Karlı, kadın korucuları eğitip, 'Ejder' komandolarla operasyona çıkıyor
Bingöllü Kadın Subay
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11...
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...
Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 24 yaralı
Katliam gibi kaza 6 ölü...

Eşini taciz eden komşusunu öldürüp, cesedini el arabasında taşımış

KARAMAN'da, eşini taciz ettiği iddiasıyla komşusu Yasin Uzun'u başına odunla vurarak bayılttıktan sonra 16 yerinden bıçaklayarak öldürüp, foseptik çukuruna atan Hikmet Y. ile eşi Hamiyet Y. ve 3 kardeşi geniş güvenlik önlemleri altında...

Eşini taciz eden komşusunu öldürüp, cesedini el arabasında taşımış
KARAMAN'da, eşini taciz ettiği iddiasıyla komşusu Yasin Uzun'u başına odunla vurarak bayılttıktan sonra 16 yerinden bıçaklayarak öldürüp, foseptik çukuruna atan Hikmet Y. ile eşi Hamiyet Y. ve 3 kardeşi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hikmet Y.'nin Uzun'un cesedini el arabasıyla foseptik çukuruna taşıdığı ifade edildi.
Karaman'nın Sudurağı beldesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Yasin Uzun, geçen 12 Ocak'ta kayboldu. Uzun'un ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatan jandarma, beldede yaşayanlarla tek tek görüştü. Yapılan görüşmelerde, Yasin Uzun'un komşusu 5 çocuk annesi Hamiyet Y. (35) ile ilişkisi olduğu yönünde söylentiler olduğu belirlendi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, Hamiyet Y. ve eşi Hikmet Y. ile görüştü. Çiftin tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen jandarma, beldedeki bütün güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Hikmet Y.'nin kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y. ve Ali Y. ile Yasin Uzun'u takip ettiklerini belirledi. Geçen perşembe günü şüphe üzerine gözaltına alınan Hikmet Y., sorguda Uzun'u öldürdüğünü itiraf etti.
CESEDİ EL ARABASINDA TAŞIMIŞ
Jandarmadaki sorgusunda, öğle yemeği için eve geldiğinde komşusu Yasin Uzun'un eşine tacizde bulunduğunu gördüğünü ileri süren Hikmet Y., "Öğle arasında yemek için eve geldiğimde, evimin bahçesinde Yasin Uzun'un eşim Hamiyet Y.'ye sarılıp taciz ettiğini gördüm. Elime aldığım odun ile Yasin Uzun'un başına vurarak yere yatırdım. Yasin Uzun'u 16 yerinden bıçaklayarak el arabasına koydum. El arabası ile evin foseptik çukuruna kadar taşıdım, daha sonra çukura attım" dedi.
Hamiyet Y. de ifadesinde, Yasin Uzun'un kendisini sarılıp elle taciz ettiğini, bu durumu eşinin gördüğünü, eşinin odun ile Uzun'u bayılttığını daha sonra kendisinin eve girdiğini başka bir şeyden haberinin olmadığını söylediği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan cinayet şüphelisi Hikmet Y. ile eşi Hamiyet Y. ve kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y., Ali Y. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hikmet Y., adliye girişinde basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?' sorusuna "Sen gel, ben sana anlatacağım" diye yanıt verdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314