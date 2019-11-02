Son Dakika
Eşini, 'serviste şoförün yanına oturdu' diye yaktığı ortaya çıktı
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, Can Yılmaz'ın (35), eşi Güllü Yılmaz'ı (30), iş yerine ait serviste sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa oturduğu için üzerine benzin döküp, ateşe verdiği ortaya çıktı. Ergani ilçesinde uyuşturucu...
GÜVENLİK 01.11.2019, 14:58
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, Can Yılmaz'ın (35), eşi Güllü Yılmaz'ı (30), iş yerine ait serviste sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa oturduğu için üzerine benzin döküp, ateşe verdiği ortaya çıktı.
Ergani ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, 17 Ekim günü eşi Güllü Yılmaz ile tartıştı. İddiaya göre Yılmaz, evde bidonda bulunan benzini kendisi, kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Güllü Yılmaz, alevler içinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini, geçen salı günü kaybetti.
Tedavilerinin tamamlanması üzerine önceki gün kızı Zeynep ile birlikte taburcu edilen Can Yılmaz, gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Can Yılmaz, Ergani Sulh Ceza Hakimliği’nde suçunu kabul etti. Yılmaz ifadesinde olaydan önce eşiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de yine aynı konular üzerine tartıştıklarını öne sürdü. Yılmaz, eşinin işe giderken servis aracında şoför koltuğunun yanında oturduğunu, bu konudan tartışma çıktığını, sinirlenmesi üzerine de benzin getirip, döktüğünü ifade etti. Çakmağı çaktığını hatırlamadığını öne süren Yılmaz, tutuklandı.
Ergani ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, 17 Ekim günü eşi Güllü Yılmaz ile tartıştı. İddiaya göre Yılmaz, evde bidonda bulunan benzini kendisi, kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Güllü Yılmaz, alevler içinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini, geçen salı günü kaybetti.
Tedavilerinin tamamlanması üzerine önceki gün kızı Zeynep ile birlikte taburcu edilen Can Yılmaz, gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Can Yılmaz, Ergani Sulh Ceza Hakimliği’nde suçunu kabul etti. Yılmaz ifadesinde olaydan önce eşiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de yine aynı konular üzerine tartıştıklarını öne sürdü. Yılmaz, eşinin işe giderken servis aracında şoför koltuğunun yanında oturduğunu, bu konudan tartışma çıktığını, sinirlenmesi üzerine de benzin getirip, döktüğünü ifade etti. Çakmağı çaktığını hatırlamadığını öne süren Yılmaz, tutuklandı.
12°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Galatasaray
|10
|16
|6. Sivasspor
|9
|15
|7. Başakşehir
|9
|15
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Antalyaspor
|9
|11
|14. Çaykur Rizespor
|10
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5