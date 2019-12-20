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Eşini satırla öldüren sanık, 'kasten yaralama' davasında hakim karşısında

ESKİŞEHİR'de, tutuklu yargılanan Yalçın Özalpay (52), satırla saldırarak, öldürdüğü eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ın (44) kardeşi Timuçin Arslan'a yönelik 'kasten yaralama' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Özalpay,...

GÜVENLİK 20.12.2019, 14:16
Eşini satırla öldüren sanık, 'kasten yaralama' davasında hakim karşısında
ESKİŞEHİR'de, tutuklu yargılanan Yalçın Özalpay (52), satırla saldırarak, öldürdüğü eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ın (44) kardeşi Timuçin Arslan'a yönelik 'kasten yaralama' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Özalpay, duruşmadaki savunmasında, "Evimin kapısını açarken, beni yere düşürdü, darbetti. Ben tedbir kararım olduğu için kendisine vurmadım" dedi. 
Eskişehir'de yaşayan Yalçın Özalpay, iddiaya göre, eski eşi Ayşe Tuba Arslan ile öldürmeden 7 ay önce sokakta karşılaşarak, tartıştı. Ayşe Tuba Arslan, bunun üzerine kardeşi Timuçin Arslan'ı aradı. Kısa sürede evin önüne gelen Timuçin Arslan ile Yalçın Özalpay arasında boğuşma yaşandı. Arslan ve Özalpay, birbirine yönelik kasten yaralama iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık incelemesinin ardından Arslan ve Özalpay hakkında birbirlerine karşı 'kasten yaralama' iddiasıyla 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına, 'boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla saldırarak öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan ve bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Özalpay ile Ayşe Tuba Arslan'ın kardeşi Timuçin Arslan ve avukatlar katıldı.
'ABLAMI TEHDİT EDİYORDU'
Müşteki- sanık Timuçin Arslan, mahkemedeki ifadesinde, suçlamayı kabul etmedi. Ablasının haber vermesi üzerine evlerinin önüne geldiğini anlatan Timuçin Arslan, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Olay günü ablam Ayşe Tuba Arslan'a küfretmiş. Ablam beni aradı, ben de yanına gittim. Yalçın beni görünce kaçmaya başladı. Evinin önünde onu yakaladım. Tartışmaya başladık hatta bu sırada kendi telefonundan polisi aradı. Ben onun telefonunu almadım. Aramızda boğuştuk, suçsuzum ve ondan şikayetçiyim. Evimiz ile minibüs durağı arası 100 metre. Sanık, ablamın evden çıktığını görüp, yanına geliyor. Kendisine hakaret edip, tehdit ediyordu. Bunun üzerine zaten ablam beni arıyor. Yalçın, ablam ve babam evlerine girip çıkarken sürekli balkondan hakaret içerikli sözler söylüyordu" diye konuştu. 
'TEDBİR KARARIM OLDUĞU İÇİN BEN VURMADIM'
Diğer müşteki- sanık Yalçın Özalpay da 'kasten yaralama' suçunu kabul etmediğini ve koruma kararı olduğu için kimseye vurmadığını öne sürdü. Mahkemedeki savunmasında, mart ayında Ayşe Tuba Arslan'ın kendisine laf attığını iddia eden Özalpay, "Olay günü sabah ben gelirken, evimin yakınında bulunan otobüs durağında Ayşe Tuba Arslan'ı gördüm. Kendisi bana laf attı, 'Neden çocukları göndermiyorsun?' dedi. Ben de birinin 25, diğerinin 17 yaşında olduklarını, kendilerinin gitmek istemediğini söyledim. Çünkü Ayşe Tuba Arslan, aldattığını kendisi bizzat bize itiraf etmişti. 'Bak seni hapse attıracağım, o çocuklar o zaman bana gelecek' dedi. Daha sonra aradığı kardeşi koşarak geldi. Ben kaçtım, evimin kapısını açarken, beni vurarak yere düşürdü, darbetti. Benim tedbir kararım olduğu için kendisine vurmadım. Ben Ayşe Tuba Arslan ile karşılaştıktan sonra kılına bile dokunmadım" dedi. 
Eskişehir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, ifadelerin ardından duruşmayı ocak ayına erteledi.
44 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETMİŞTİ
Eskişehir'de Yalçın Özalpay, boşandığı 24 yıllık eşi Ayşe Tuba Arslan'ı, ekim ayında satırla saldırarak, ağır yaralamıştı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetmiş, katil zanlısı Özalpay ise mahkemece tutuklanmıştı. Olayın ardından Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında 23 dilekçe vererek, şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Arslan'ın, dilekçelerden birinde, 'Ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' yazdığı görülmüştü. 

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