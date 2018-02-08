Eşini satırla döven koca tutuklandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, eşi S.Ö.''yü (32), satırla dövdüğü öne sürülen Halil Ö. (35), polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçenin Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve gelen Halil Ö., eşiyle tartışmaya başladı. Halil Ö. tartıştığı eşine şiddet uygularaken, evdeki satırı aldı. Satırla eşine vuran Halil Ö.'yü oğulları E.Ö., (9) durdurmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı..

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler, Halil Ö.'yü etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Yaralı kadın, çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. S.Ö.'nün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Eşine satırın keskin olmayan tarafı ile vurduğunu söyleyen Halil Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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