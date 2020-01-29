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Eşini pompalı tüfekle öldüren kocaya 'iyi hal' indirimi
GÜVENLİK 29.01.2020, 11:32
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Gür'ü (49) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Hasan Gür'e (57) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis cezasına çevrildi.
Olay, geçtiğimiz Ağustos ayında Cezaevi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Hasan Gür, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe Gür’ün bakkal dükkanına geldi. İkili arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Bu sırada Hasan Gür, Ayşe Gür’e pompalı tüfekle 3 el ateş edip, yaraladı. Ardından da tüfeği başına ateşleyerek intihar etmek istedi. Ağır yaralı halde Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Ayşe Gür hayatını kaybetti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Gür ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
Mersin Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme, Hasan Gür'e önce 'eşi tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da cezayı, 'iyi hal' indirimi uygulayıp, müebbet hapis cezasına çevirdi.
Olay, geçtiğimiz Ağustos ayında Cezaevi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Hasan Gür, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe Gür’ün bakkal dükkanına geldi. İkili arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Bu sırada Hasan Gür, Ayşe Gür’e pompalı tüfekle 3 el ateş edip, yaraladı. Ardından da tüfeği başına ateşleyerek intihar etmek istedi. Ağır yaralı halde Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Ayşe Gür hayatını kaybetti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Gür ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
Mersin Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme, Hasan Gür'e önce 'eşi tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da cezayı, 'iyi hal' indirimi uygulayıp, müebbet hapis cezasına çevirdi.
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