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Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (2)
'ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM' Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren 2 çocuk babası Mustafa Çay'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Çay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çay,...
GÜVENLİK 07.10.2019, 15:35
'ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM'
Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren 2 çocuk babası Mustafa Çay'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Çay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çay, adliyeye götürülürken basın mensuplarına, "Eşim beni aldatıyordu. Aldattığını kabul ettiği için öldürdüm" dedi.
İsmet KÖZELO/KAYSERİ, ()
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