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Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş (2)
TUTUKLANDI Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Aslı Ş.'yi kazma sapıyla döverek öldüren Orhan Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜVENLİK 13.12.2019, 21:09
TUTUKLANDI
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Aslı Ş.'yi kazma sapıyla döverek öldüren Orhan Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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