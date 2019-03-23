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Eşini öldürüp, intihara kalkışan kocanın tedavisi sürüyor

KONYA'da eşi Müslime B.'yi (49), tüfekle göğsünden vurup öldüren, ardından da aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B.'nin (62) tedavisi sürüyor. Olay, dün saat 06.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi...

Eşini öldürüp, intihara kalkışan kocanın tedavisi sürüyor
KONYA'da eşi Müslime B.'yi (49), tüfekle göğsünden vurup öldüren, ardından da aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B.'nin (62) tedavisi sürüyor.
Olay, dün saat 06.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'ta meydana geldi. Emekli Hasan Hüseyin B., yaşadıkları müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle eşi Müslime'yi av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü. Oğlu Ali B.'yi telefonla arayan Hasan Hüseyin B., ''Annenizi vurdum şimdi de kendimi öldürüyorum. Hakkınızı helal edin'' dedi. Hasan Hüseyin B., telefonu kapadıktan sonra çenesine dayadığı av tüfeğini ateşledi.
Telaşla eve gelen Ali B., anne ve babasını kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Ali B.'nin ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Müslime B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasan Hüseyin B. ise ağır yaralı olarak ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Henüz ifadesi alınmayan Hasan Hüseyin B.'nin, tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Müslime B.'nin cenazesinin ise defnedildiği bildirildi.

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