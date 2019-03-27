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Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, adli kontrolle serbest (3)

TEDAVİ SONRASI TUTUKLANACAK  Konya'da, eşi Müslime B.'yi (49) tek fişek alan, tek kırma tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B.'nin (62) adli kontrolle serbest bırakılması kararına, Cumhuriyet...

Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, adli kontrolle serbest (3)

TEDAVİ SONRASI TUTUKLANACAK 
Konya'da, eşi Müslime B.'yi (49) tek fişek alan, tek kırma tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B.'nin (62) adli kontrolle serbest bırakılması kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itirazda bulunuldu. İtiraz üzerine 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından Hasan Hüseyin B.'nin tedavi sonrası tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hasan Hüseyin B. hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan soruşturma açıldığı belirtilerek, ''Hastanede tedavisi devam eden şüpheli H.H.B. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklamasına yönelik yakalama talebi ile Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi, Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2019/1500 D.İş sayılı kararı ile tedavi sonrası tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi'' denildi. 

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