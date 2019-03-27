Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, adli kontrolle serbest (2)

TEDAVİ GÖRMESİ İÇİN SERBEST BIRAKILMIŞ Konya'da, eşi Müslime B.'yi (49) tek fişek alan, tek kırma tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B.'nin (62), tutuklanması talebiyle sevk...

Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, adli kontrolle serbest (2)

TEDAVİ GÖRMESİ İÇİN SERBEST BIRAKILMIŞ
Konya'da, eşi Müslime B.'yi (49) tek fişek alan, tek kırma tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B.'nin (62), tutuklanması talebiyle sevk edildiği 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce sağlık durumunun tutuklamaya elverişli olmadığı ve hastanede tedavi görmesi gerektiği için adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildiği belirtildi.
BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ
Çenesinden ameliyat olan ve konuşmakta güçlük çeken Hasan Hüseyin B., mahkemenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Plastik Cerrahi Servisi'nde tedaviye alındı. Hasan Hüseyin B. hakkındaki karara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itirazda bulunulduğu, tutuklanmasının talep edildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328