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Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip öldüren Özcan Işıldar (46), polisi arayıp "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. Polis, kaçan Işıldar'ı...

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip öldüren Özcan Işıldar (46), polisi arayıp "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. Polis, kaçan Işıldar'ı arıyor.
Polisi alarma geçiren olay, dün saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3093 Sokak'taki bir sitenin 11'inci katında meydana geldi. İkinci evlilikleri olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın yanına gelen Özcan Işıldar, tartışma sonrasında eşinin başına tabancayla bir kez ateş edip kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Özcan Işıldar, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girince Nihal Işıldar'ı kan içinde buldu. Sağlık ekipleri, Işıldar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nihal Işıldar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, olay sonrası kaçan Özcan Işıldar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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