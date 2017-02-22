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Eşini öldürmekten yargılanan kadın: Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu

ZONGULDAK'ta, eşi 63 yaşındaki Muhammet Kısa'yı başına odunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 57 yaşındaki Huriye Kısa, geliniyle ilişki yaşadığını ileri sürdüğü eşini oğlunun öldürdüğü iddia etti. Muhammet...

Eşini öldürmekten yargılanan kadın: Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu
ZONGULDAK'ta, eşi 63 yaşındaki Muhammet Kısa'yı başına odunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 57 yaşındaki Huriye Kısa, geliniyle ilişki yaşadığını ileri sürdüğü eşini oğlunun öldürdüğü iddia etti.
Muhammet Kısa, geçen yıl 19 Haziran'da 2 katlı evlerinin üst katındaki tuvalette ölü bulundu. Cinayet zanlısı olarak tutuklanan 5 çocuk annesi Huriye Kısa, Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.
Duruşmada, sanığın soruşturma sırasında verdiği, "11 yıl önce M. bize gelin geldi. O geldikten sonra eşimin bana davranışları değişti. Sürekli banyo yapıyordu. Olay günü üst kattan sesler geliyordu, baktığımda eşim banyodaydı. Odun parçasıyla kafasına vurdum, sonra odun parçasını aşağıya attım" dediği ifadesi okundu. Bu ifadesinin kısmen doğru olduğunu ileri sürerek cinayeti kendisinin işlemediğini iddia eden Huriye Kısa şöyle dedi:
"Bir yıl önce eşim ile gelinimi ahırda uygunsuz vaziyette gördüm. Şok geçirdim. Akşam gelinim de eşim de bana sert davrandı. Eşime ‘Yanlış yoldasın senin kafanı ezerler' dedim. Gelinim bıçakla üzerime saldırdı. Oğlum bu olayı sezinliyordu. Olaydan 2-3 gün önce oğlum Ergin ile eşim tartıştı. Sonra oğlum bana gelerek, ‘Babamı öldüreceğim, suçu sen üzerine alacaksın’ dedi. Olay günü Ergin üst kattan aşağıya geldi. Çeşmede elini yıkadı. Odasına gitti. Sonra eşimin öldüğünü öğrendik. Cezaevine girdikten 15 gün sonra kendime gelebildim. Annelik duygusu üzerine suçu almak istedim. Eşimle oğlum hiç anlaşamıyordu, oğlumun yaptığını düşünüyorum."
Müşteki olarak dinlenen Ergin Kısa ise annesinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, olay günü annesini üst kattan aşağıya inerken gördüğünü, yukarıya çıktığında babasının cesedini bulduğunu, eşiyle babasının dedikodusunu yapmaması konusunda daha önce annesini uyardığını söyledi.
Tanık olarak dinlenen gelin M.K. da kayınvalidesinin kendisine iftira attığını, cinayeti onun işlediğini söyledi. Duruşma ertelendi.

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