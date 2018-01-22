Eşini öldüren Suriyeli koca adliyede

Uğur AYDIN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, 5 çocuk annesi eşi Selva Hıdır Ali'yi (31) bıçakla öldüren Suriye uyruklu Kahraman Al Ahmad, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Emin Sokak'ta meydana geldi. Suriyeli Kahraman Al Ahmad, bilinmeyen nedenle eşi Selva Hıdır Ali ile tartışmaya başladı. Kahraman Al Ahmad, tartışma sırasında, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Evden gelen sesleri duyan komşular, polise haber verdi. İhbarla mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Sağlık ekibi, eşi tarafından bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Selva Hıdır Ali'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Eşini bıçakla öldüren Kahraman Al Ahmad ise olay yerinde gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Kahraman Al Ahmad, bugün emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



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