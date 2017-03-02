Eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki evinden kaçan eşi 20 yaşındaki Gizem Bulut'u Eskişehir'de tabancayla öldürüp, sevgilisi 24 yaşındaki Ramazan Aktar'ı yaralayan 28 yaşındaki Ümit Bulut'un yargılanmasına devam edildi.

Olay, 30 Mayıs 2016 tarihinde Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit Bulut, 15 Ekim 2015 tarihinde Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ndeki evini terk edip sevgilisi Ramazan Aktar ile kaçan eşi Gizem Bulut'u Eskişehir'de oturduğu apartman dairesinde tabancayla öldürdü. Eşinin sevgilisi Ramazan Aktar'ı da Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki kahvenin önünde tabancayla ateş ederek yaralayan Ümit Bulut, otomobille kaçarken kent çıkışında polis tarafından yakalandı.

Ümit Bulut hakkında eşini öldürmek, Ramazan Aktar'ı da öldürmeye teşebbüs suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ümit Bulut'un, olay öncesi kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürüp şikayetçi olduğu Ramazan Aktar da aynı mahkemede 'Tehdit ve hakaret' suçundan yargılanıyor.

Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ümit Bulut, öldürülen Gizem Bulut'un yakınları ile avukatlar katıldı. Tutuksuz sanık Ramazan Aktar'ın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, Ümit Bulut ile Ramazan Aktar arasındaki 'Tehdit ve hakaret' suçuyla ilgili uzlaştırma bürosundan gelecek olan raporun beklenmesi için davayı 27 Nisan'a erteledi.

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