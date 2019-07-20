Eşini öldüren sanığın kardeşi: Ağabeyim yengemi çok seviyordu

KONYA'da barda çalışan eşi Hanife Babayiğit'i (24) tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mesut Babayiğit'in (36) 'eşi kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen Babayiğit'in kız ve erkek kardeşi, ağabeylerinin öldürdüğü eşini çok sevdiğini, barda çalışmasını istemediğini ileri sürdü.

Olay, 31 Ekim 2018 günü saat 08.00 sıralarında Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 3 çocuğu olan inşaatlarda alçı işi yapan Mesut Babayiğit, bir süre birlikte yaşadığı ve önceki evliliğinden 1 çocuğu olan Hanife Babayiğit ile olay tarihinden bir yıl önce evlendi. Evliliklerinde bir kız çocukları dünyaya gelen çift arasında iddiaya göre, ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı. Hanife Babayiğit, çocuğuna bakabilmek için bir barda çalışmaya başladı. Ancak Mesut Babayiğit, burada çalışmasını istemediği eşini dövdü.

BENİ EŞİM VURDU

Hanife Babayiğit, olay günü saat 05.30 sıralarında iş çıkışında, çocuğunu görmek için taksiyle Mesut Babayiğit'in yanına geldi. Taksiyle bir süre dolaştıktan sonra Mesut Babayiğit, eşiyle birlikte taksiyle araziye gitti. Çift arasında yakınlaşma olduktan sonra Hanife Babayiğit, eşine, "Barda çalışmama karışmayacaksın" dedi. Mesut Babayiğit, bunun üzerine eşinin yanına gelirken spor çantasının içerisine sakladığı tüfeği alıp Hanife Babayiğit'e ateş etti. Mesut Babayiğit, kanlar içerisinde kalan eşini Beyhekim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne bırakarak kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hanife Babayiğit, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Son sözlerinde kendisini eşinin vurduğunu söyleyen Babayiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mesut Babayiğit'i kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Babayiğit'in suç aleti tüfeği ise merkez Meram ilçesinde bulunan ailesinin evinin bahçesine sakladığı tespit edildi. Babayiğit çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SANIĞIN KARDEŞLERİ: AĞABEYİMİZ YENGEMİZİ SEVİYORDU

Mesut Babayiğit'in Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Davanın son duruşmasında tanık olarak dinlenen Mesut Babayiğit'in kız kardeşi Seher K., "10 ay boyunca çocuklarına ben baktım. Sonra Hanife çocuğu kaçırdı. Abim çalışıyordu. İnşaatlarda alçı işi yapıyordu. Sonra Hanife'nin annesi geldi. Hanife'ye barda çalışması için baskı yapıyordu. Ağabeyim eşini kurtarmak için Ankara'ya taşındı. Hanife bana 'çocuğu öldürürüm' diye mesajlar atıyordu. Senin ağabeyinin 1 ayda kazandığını ben 1 gecede kazanıyorum diyordu. Bu parayla kızıma gül gibi bakarım diyordu" dedi.

Mesut Babayiğit'in tanık olarak dinlenen diğer kardeşi Zafer Babayiğit ise, ağabeyinin yengesini çok sevdiğini söyledi. Babayiğit, "Ağabeyim eşini çok seviyordu. Hanife uyuşturucu bağımlısıydı. Hanife'nin tedavisi için tüm mal varlığını sattı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Mesut Babayiğit'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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