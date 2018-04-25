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Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde 13 yıllık eşi Meral Polat'ı (33) bıçaklayarak öldüren Abdürrahim Polat'a (36) 'Eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Olay, geçen yıl 12 Temmuz'da Tomarza...

Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde 13 yıllık eşi Meral Polat'ı (33) bıçaklayarak öldüren Abdürrahim Polat'a (36) 'Eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.
Olay, geçen yıl 12 Temmuz'da Tomarza ilçesinde meydana geldi. İşsiz Abdürrahim Polat, 2 çocuk annesi eşi Meral Polat ile hakkında çıkan dedikodular nedeniyle tartıştı. Abdürrahim Polat, tartışma sırasında eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Polat, evin yatak odasından aldığı pompalı tüfekle, evinin yakınlarında gördüğü ve aralarında husumet olduğu iddia edilen Yunus A.'ya ateş etti. Silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya başlayan Abdürrahim Polat'ı yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sonucu yakaladı ve gözaltına aldı. Geçen yıl 13 Temmuz'da adliyeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Abdürrahim Polat hazır bulundu. Polat, "Diyeceğim bir şey yok. Daha önce yaptığım savunmalarımı tekrar ediyorum, takdir mahkemenin, beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Abdürrahim Polat'ı, 'Eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığa, Yunus A.'ya karşı eylemlerinden dolayı da 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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