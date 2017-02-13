Eşini öldüren kocaya 15 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı 20 yıllık eşi Meltem Karaaslan'ı (38) boğup, 5 yerinden bıçaklayarak öldüren Ali Osman Karaaslan (47) 15 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Olay, geçen yılın aralık ayında merkez Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf Ali Osman Karaaslan, eşi Meltem Karaaslan'la ailevi sorunlar nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında eşini elleri ile boğan Ali Osman Karaaslan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla da 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Talihsiz kadın, çağırılan 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken yolda öldü.

1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Ali Osman Karaaslan Nevşehir Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmayı çiftin 3 çocuğu da izledi. Eşini öldürme niyeti olmadığını söyleyen Karaaslan, "Pişmanım. Çocuklarımın annesini öldürmek istemedim. Ancak, bana karşı çok ağır konuştu. Çok üzgünüm" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda Ali Osman Karaaslan'a, hafifletici nedenleri de gözönünde bulundurarak 15 yıl hapis cezası verdi. Karar sonrası mahkeme salonunda bulunan Karaaslan çiftinin çocukları gözyaşı döktü.



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