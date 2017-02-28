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Eşini öldüren kocadan 'kaza' savunması

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da boşanmak isteyen eşi 45 yaşındaki İmhan Kılıç'ı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 53 yaşındaki Ahmet Kılıç silahın kazayla ateş aldığını öne sürdü. Pazarcılık...

Eşini öldüren kocadan 'kaza' savunması

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da boşanmak isteyen eşi 45 yaşındaki İmhan Kılıç'ı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 53 yaşındaki Ahmet Kılıç silahın kazayla ateş aldığını öne sürdü.
Pazarcılık yapan Ahmet Kılıç, iddiaya göre başka bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. 3 çocuk annesi İmhan Kılıç, eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince boşanmaya karar verdi, kardeşlerini arayarak kendisini alıp memleketi Şanlıurfa'ya götürmelerini istedi. Durumu öğrenen Ahmet Kılıç, 6 Kasım'a eve geldi. Eşi ile tartışmaya başlayan Kılıç, silahı görüp yatak odasına kaçan eşinin arkasından gitti. Ahmet Kılıç, kendini içeri kilitleyen eşinin bulunduğu odanın kapısına doğru ateş etti. Göğsüne kurşun isabet eden İmhan Kılıç, öldü. Tutuklanan Ahmet Kılıç hakkında 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
HERGÜN ÖLÜP ÖLÜP DİRİLİYORUM
İlk kez hakim karşısına çıkan Ahmet Kılıç, başka bir kadınla olan ilişkisini eşinin öğrendiğini anlatarak savunmasında şunları söyledi:
"Eşimden yaptığım hatadan dolayı beni affetmesini istedim. Eşim de 'sana 6 ay süre veriyorum, bu işi temizleyeceksin' dedi. Evliliğimiz gayet iyiydi. Bugüne kadar hiçbir kavgamız olmamıştı. Olay günü annem beni arayarak eşimin Şanlıurfa'ya gitmek için hazırlık yaptığını söyledi. Eve gittiğimde eşim ağabeyim Ömer ile oturuyordu. Eşim gitmekte ısrar etti. Eşime 'Kardeşlerini ara gelmesinler. Yoksa kendimi öldüreceğim. Yuvayı dağıtma, etrafa rezil olmayalım' dedim. Kendisini odaya kilitledi. Belimden silahı çıkarttım, 'Kendimi öldüreceğim sen çıkıyor musun çıkmıyor musun?' diye seslendim. Ağabeyim üzerime geldi, 'silahı bırak' diyip beni itekledi. Bu sırada silah ateş aldı. İsteyerek ve bilerek ateş etmedim, kazaydı. Çektiğimi bir Allah bilir, her gün ölüp ölüp diriliyorum."
Çiftin çocukları Medine ve Mehmet Tayfun Kılıç ise babalarından şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, Ahmet Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
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