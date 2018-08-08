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Eşini öldüren koca tutuklandı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Belma Yavuz'u (28) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Emrah Yavuz (30), ifadesinde, "Eşimi yaraladığımı kanları görünce anladım" dedi. Mahkemeye çıkartılan Yılmaz,...

Eşini öldüren koca tutuklandı
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Belma Yavuz'u (28) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Emrah Yavuz (30), ifadesinde, "Eşimi yaraladığımı kanları görünce anladım" dedi. Mahkemeye çıkartılan Yılmaz, tutuklandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yenişehir'in 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz Emrah Y., Bursa'dan gelerek, 5 aydır ayrı yaşadığı eşinin yanında kalan çocuklarını görmek istedi. Bu sırada Emrah Y. ile Belma Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Emrah Y., eşini ekmek bıçağıyla kalbinden yaraladı. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Belma Y., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Eşini öldürdükten sonra kolunu keserek kendisini yaralayan Emrah Y., polis tarafından gözaltına alındı.
Sorgulaması tamamlanan Emrah Yavuz, bugün 'adam öldürmek' suçundan adliyeye çıkartıldı. Emrah Yavuz, savcılıktaki ifadesinde, "Belma ile 8-9 yıllık evliyiz. 5 aydır ayrı yaşıyoruz. Belma çocuklarımızı bana göstermiyor. Beni eve almadı. Ben de balkondan içeri girdim. Muftfakta onunla karşılaştım. Elinde bıçak vardı. Bıçağı almak isterken elimi kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Belma'yı yaraladığımı yerdeki kanları görünce anladım" dedi. Emrah Yavuz nöbetci mahkemece tutuklandı.
Vücudunda 20'ye yakın bıçak darbesi bulunan Belma Yılmaz'ın cenazesi, Yenişehir'e bağlı Orhaniye köyünde bugün toprağa verildi.

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