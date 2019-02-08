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Eşini öldüren Iraklı eski polis adliyede

BOLU'da, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran 4 çocuğunun annesi, eşi Saja Jamel Mansur'u (29) bıçakla boğazını keserek öldüren Irak uyruklu eski polis Haydar Fadıl H. (36), adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 19.30 sıralarında...

Eşini öldüren Iraklı eski polis adliyede
BOLU'da, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran 4 çocuğunun annesi, eşi Saja Jamel Mansur'u (29) bıçakla boğazını keserek öldüren Irak uyruklu eski polis Haydar Fadıl H. (36), adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Haydar Fadıl H., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Saja Jamel Mansur'un evine gitti. Daha önce ülkesinde polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl H. ile Iraklı eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl H., eşini göğsünden 3 kez bıçaklayıp, boğazını kesti. Saja Jamel Mansur yaşamını yitirirken, Haydar Fadıl H. Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haydar Fadıl H. adliyeye sevk edildi. Haydar Fadıl H., emniyetteki ifadesinde, "Eşimle bir süredir ayrı yaşıyorduk. Beni eve almıyordu. Sokaklarda bile kaldığım oldu. Barışma amacıyla tekrar konuşmak için yanına gittim. Irak'a dönmeyi teklif ettim. O istemedi. Bana hakaretler edince aramızda tartışma çıktı. Bir anda cinnet getirdim" dedi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
4 çocuk annesi Saja Jamel Mansur'un 1 hafta önce eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek, uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Cinayet sırasında çiftin yaşları 2 ile 10 arasında değişen çocuklarının Irak uyruklu yakınlarının yanında oldukları öğrenildi.

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