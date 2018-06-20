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Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, kızını alarak kaçtı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Eyyüp Y. (27), boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y.'nin (22) kaldığı kayınpederinin evini tüfekle basıp, dehşet saçtı. Eyyüp Y., eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm...

Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, kızını alarak kaçtı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Eyyüp Y. (27), boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y.'nin (22) kaldığı kayınpederinin evini tüfekle basıp, dehşet saçtı. Eyyüp Y., eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi (42) öldürüp, kayınbiraderi Yunus Köse'yi (22) de yaraladıktan sonra 1 yaşındaki kızını yanına alıp kaçtı.
Olay, bu sabah Nizip'in Bahçeli Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz Eyyüp Y., boşanma aşamasında olduğu ve bugün duruşması olduğu belirlenen eşi Gülşen Y.'den 1 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kızını istedi. Gülşen Y.'nin olumsuz yanıt verdiği Eyyüp Y., tüfekle eşinin kaldığı kayınpederi Bekir Köse'nin evini basıp rastgele ateş açtı. Açılan ateşle tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Eyyüp Y.'nin eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse hayatını kaybetti, kayınbiraderi Yunus Köse yaralandı. Eyyüp Y., katliamın ardından kızını da alıp kayıplara karıştı.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, yaşamını yitiren çift ile kızının cesetlerini yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürdü. Güvenlik güçleri, Eyyüp Y.nin yakalanması için çalışma başlattı.

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