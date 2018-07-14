Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Eşini fuhuş yapmaya zorlayan Suriyeli gözaltına alındı

MALATYA'da eşi Suriyeli Rabarın A.'yı (23) para karşılığı fuhşa zorladığı, karşı çıkınca da dövdüğü iddia edilen Yasser A. (34) ile fuhuş yapmak için eve gelen Ahmet El H. (32) gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Cevherizade...

Eşini fuhuş yapmaya zorlayan Suriyeli gözaltına alındı
MALATYA'da eşi Suriyeli Rabarın A.'yı (23) para karşılığı fuhşa zorladığı, karşı çıkınca da dövdüğü iddia edilen Yasser A. (34) ile fuhuş yapmak için eve gelen Ahmet El H. (32) gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Cevherizade Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katında oturan 2 çocuk annesi Rabarın A.'yı dün gece telefonla arayan eşi Yasser A., iddiaya göre Suriye uyruklu Ahmet El H.'nın eve geleceğini söyledi. Bir süre sonra eve gelen Ahmet El H.'nin, para karşılığı ilişkiye girmek istediği Rabarın A., buna karşı çıktı. Bunun üzerine Ahmet El H. telefonla Yasser A.'ya haber verdi. Eve gelen Yasser A., eşi Rabarın A.'yı tartakladı. Kadının çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Rabarın A.'nın şikayeti üzerine Yasser A. ve Ahmet El H. gözaltına aldı. Kadın ve 2 çocuğu ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
3 yıl önce 2 çocuğuyla Malatya'ya yerleşen Rabarın A.'nın ifadesinde eşi Yasser A.'nın baskısıyla daha önce de para karşılığında bazı kişilerle ilişkiye girdiğini söylediği belirtildi. Suriyeli kadın, ifadesinin ardından çocuklarıyla evine dönerken, şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325