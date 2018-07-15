Eşini fuhşa zorlayan Suriyeli ile 1 kişi tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, eşi Suriyeli Rabarın A.'yı (23) para karşılığı fuhşa zorlayan, karşı çıkınca da döven Yasser Alos (34) ile fuhuş için eve gelen Ahmet El Hasan (32), mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Cevherizade Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katında meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet El Hasan (32), 2 çocuk sahibi Rabarın A.'ya evde cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçtı. Rabarın A.'nın şikayeti üzerine, eşine para karşılığı fuhşa zorlayan Yasser Alos Rabarın ile Ahmet El Hasan polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 Suriyeli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



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