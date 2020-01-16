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Eşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılama

GÜVENLİK 16.01.2020, 17:32
Eşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılama
GAZİANTEP'te, eşi E.B. adlı kadına şiddet uygulayarak, ilk kocasından olan çocuklarına istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Y.B.'nin yargılanmasına devam edildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, mütalaasında, sanığın küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar ve tehdit suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.
Kentte 2 çocuğu ile yaşayan E.B., 4 yıl önce ikinci eşi olan Y.B. ile evlendi. Yaklaşık 1,5 yıl önce mahkemeye başvuran E.B., eşinin çocuklarına istismarda bulunarak, kendisini de dövdüğü iddialarıyla boşanma ve ceza davası açtı. Sanık Y.B. hakkında, 'küçük yaştaki çocuklara istismar' iddiasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülmeye devam edilen duruşmasına tutuksuz sanık Y.B. gelmezken, müşteki çocukların annesi E.B. ile avukatı Bilgehan Sayın katıldı. Davaya Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UÇİM) avukatları da taraf olarak katıldı.
Sanık avukatı, davada, müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Duruşma savcısı ise açıkladığı mütalaasında sanığın, çocuklara cinsel istismar ve eşi E.B. ile çocukları tehdit suçunun sabit olduğunu söyleyerek, ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti de sanığın tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmesine karar verdi.
'PSİKOLOJİK BASKIYA DEVAM EDİYOR'
Duruşma sonrası açıklama yapan UÇİM Gaziantep Hukuk Koordinatörü avukat Esra Bozkurt, "Bugün üvey babası tarafından istismara uğrayan ve Gaziantep 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılamasının yapıldığı duruşmaya katıldık. Bugün 2'nci celse görüldü. İlk celsede olduğu gibi bugün de sanığın tutuklanması talebi reddedildi. Ayrıca savcı tarafından mütalaa açıklandı ve bunda çocukların istismara uğradıklarının sabit olduğu ve bu nedenle sanığın cezalandırılması yönünde talep oldu. Bunun dışında anne ve diğer küçük çocuk için de tehdit suçlarının işlendiğine ve bu yönde de ceza alması talep edildi. Duruşma 18 Haziran'a atıldı. Bu tarihe kadar sanık maalesef tutuksuz olarak serbest gezecek. Bu karar tabi ki bizi ve toplum vicdanını yaralamıştır. Ancak biz karar celsesinde olumlu bir karar çıkacağını ve adaletin yerini bulacağını temenni ediyoruz. Sanığın dışarıda olmasının olumsuz yönleri var. Önceki celseden 1 hafta önce zanlı çocuğun karşısına çıkmaya cesaret göstermiştir. Psikolojik baskıya devam ediyor" dedi.
'MAHKUMİYET KARARI VERİLECEĞİNE İNANCIMIZ TAM'
Sanığın eşi E.B.'nin avukatı Bilgehan Sayın ise davanın sonraki duruşmasında karar çıkacağını beklediklerini belirterek, şunları söyledi: 
"Dava sonuçlanmadı ancak savcı sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Her iki çocuk yönünden de nitelikli cinsel istismar suçlaması ile cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca cinsel istismar sırasında ve sonrasında çocukları tehdit ettiği için cezanın bu nedenle artırılmasını da talep etti sayın savcılık. Mağdure ve mağdurenin annesi müşteki açısından da silahla tehdit suçunun oluştuğunu ileri sürerek ayrıca ceza verilmesini talep etti. Tutuklama talebi çıkmadı. Bizim tutuklama talebimiz oldu iddia makamı talebimizin kabulüne karar verilmesini talep etti. Mahkeme bu aşamada takdir hakkını tutuksuz yargılamaktan yana kullandı. Ancak bu bir beraat kararı değildir. Tam tersi iddia makamının mütalaası bizim yargılama sürecinde doğruları söylediğimize ve kendimizi iddia makamına anlatabildiğimizi gösteriyor. Mahkemenin de sağduyulu olup delilleri layıkıyla takdir edeceğine ve hakkaniyetli bir şekilde mahkumiyet kararı vereceğine bizim inancımız tamdır."
Duruşma, 18 Haziran 2020'ye ertelendi.

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