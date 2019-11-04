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Eşini boğmaya çalışırken yakalandı (Tekrar)
ESKİŞEHİR'de, Mehmet Ali K. elindeki tüfekle eşi Semra K.'yi boğmaya çalışırken polis tarafından son anda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Vişnelik Mahallesi...
GÜVENLİK 03.11.2019, 15:31
ESKİŞEHİR'de, Mehmet Ali K. elindeki tüfekle eşi Semra K.'yi boğmaya çalışırken polis tarafından son anda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Vişnelik Mahallesi Erkan Sokak'ta meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı'na gelen bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, adrese gitti. Ekipleri kapıda karşılayan 8 yaşındaki D.K., "Babam, annemi içeride öldürüyor kurtarın" dedi. Even giren polisler, inşaat işçisi Mehmet Ali K.'yi elindeki pompalı tüfekle birlikte eşi S.K.'nin boğazına baskı uygulayıp boğmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Semra K. ve oğlu D.K. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülürken, adliyeye sevk edilen Mehmet Ali K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Vişnelik Mahallesi Erkan Sokak'ta meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı'na gelen bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, adrese gitti. Ekipleri kapıda karşılayan 8 yaşındaki D.K., "Babam, annemi içeride öldürüyor kurtarın" dedi. Even giren polisler, inşaat işçisi Mehmet Ali K.'yi elindeki pompalı tüfekle birlikte eşi S.K.'nin boğazına baskı uygulayıp boğmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Semra K. ve oğlu D.K. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülürken, adliyeye sevk edilen Mehmet Ali K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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