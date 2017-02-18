Eşini boğarak öldüren Suriyeli tutuklandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, 7 aylık hamile eşi Suriye uyruklu Fatma El Muhammed’i boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmed El Muhammed tutuklandı.
Merkez Kocasinan İlçesi Yeşilmahalle Kayalı Sokak'ta, tek katlı gecekonduda yaşayan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Fatma el Muhammed'den haber alamayan yakınları, dün kapıyı kırarak içeri girdi. Muhammed'i yerde hareketsiz bulunan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma el Muhammed'in öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının eşi 23 yaşındaki Ahmed El Muhammed’i gözaltına aldı. Olayın şokuyla kendine de zarar veren Muhammed'in eşini boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed El Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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