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Eşini boğarak öldüren Iraklı'ya ağırlaştırılmış müebbet

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Warqaa Mohammed Hussam Al Azzam'ı (35), gece uyurken boğarak öldüren Irak uyruklu işçi Thabet Mutlak Salman Azzam (42), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis...

Eşini boğarak öldüren Iraklı'ya ağırlaştırılmış müebbet

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Warqaa Mohammed Hussam Al Azzam'ı (35), gece uyurken boğarak öldüren Irak uyruklu işçi Thabet Mutlak Salman Azzam (42), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 2 Mayıs'ta Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar mahallesinde meydana gelen olayda, Irak uyruklu Thabet Mutlak Salman Azzam, kendisini başka birisiyle aldattığını iddia ettiği ve bu yüzden tartıştığı 10 yıllık eşi ve 5 çocuğunun annesi Warqaa Mohammed Hussam Al Azzam'ı, gece yatağında uyuduğu sırada boğarak öldürdü.
Olayın ardından tutuklanan Salan Azzam, 'kasten adam öldürme' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tercüman eşliğinde ifade veren Salman, eşini öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyerek, "Beni bayıltıp, evden gidiyordu. Ahlaksızlık yapıyordu. Tasarlayarak öldürmedim. Bir anlık sinirle boğdum. Pişman da değilim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Thabet Mutlak Salman Azzam'a, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

 

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