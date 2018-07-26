Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, tartıştığı eşi Arzu A.'yı (28) bıçakla yaralayan Mustafa A. (34), polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya...

Eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, tartıştığı eşi Arzu A.'yı (28) bıçakla yaralayan Mustafa A. (34), polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A. ile eşi Arzu A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa A., bıçakla Arzu A.'yı sol karın boşluğundan ve sol kolundan yaralayıp kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla özel hastaneye götürülen Arzu A., tedaviye alındı.
Asayiş Büro Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Mustafa A.'yı evinin yakınlarındaki parkta yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kendisinİ görüntüleyen basın mesuplarına "Allah rızası için yalan yanlış yazmayın" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328