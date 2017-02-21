Eşini bıçaklamaktan tutuklandı

KAYSERİ’de 5 yıllık eşi Şerife Burcu Bıyık'ı yemek masasında bıçakla ağır yaralayan, kendisi de yaralanan Sadık Bıyık, tedavisinin ardından sevkedildiği mahkemece tutuklandı. İçki yüzünden çıktığı belirtilen bıçaklı kavgada yaralanan Şerife Burcu Bıyık'ın hastanede tedavisi ise sürüyor.

Olay, 3 gün önce merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Fatih Apartmanı'ndaki dairede saat 19.00'da meydana geldi. 24 yaşındaki Şerife Burcu ile eşi 32 yaşındaki Sadık Bıyık, iddiaya göre yemek masasında tartışmaya başladı. Yemek masası üzerindeki bıçakları alan çift birbirine saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerine 7 bıçak darbesi alan Şerife Burcu Bıyık, yemek masasında yığılıp kaldı, eşi ise yaralı halde evi terk edip kaçtı. Genç kadın, sağ koluna saplı bıçakla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Eşi ise, sağ elinden yaralı olarak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine götürüldü. Karı-koca arasındaki kavganın, Sadık Bıyık'ın uzun süredir işsiz olduğu, olay akşamı yemekte rakı içmesi yüzünden eşinin, ''Paramız yok diyorsun, içki içiyorsun'' sözleri üzerine çıktığı belirlendi.

Tedavisinin ardından taburcu olan Sadık Bıyık, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. eşinin tedavisi ise sürüyor.



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