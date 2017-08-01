Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5 kişi hakim karşısında
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5...
 Darbeye girişiminin en kritik davası; Akıncı Üssü başlıyor
 Darbeye girişiminin en kritik davası;...
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevi bıraktı
Diyanet İşleri Ekrem Keleş'e emanet
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...

Eşini bıçakladı, ardından intihar etti

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 52 yaşındaki Bülent Ürgün, eşi, 51 yaşındaki Kibar Ürgün'ü bıçakla yaraladı. Eşini hastaneye kaldırılan Bülent Ürgün, daha sonra bıçağı kalbine...

Eşini bıçakladı, ardından intihar etti

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 52 yaşındaki Bülent Ürgün, eşi, 51 yaşındaki Kibar Ürgün'ü bıçakla yaraladı. Eşini hastaneye kaldırılan Bülent Ürgün, daha sonra bıçağı kalbine saplayıp intihar etti.
Olay, merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Evde, eşi Kibar Ürgün ile tartışan Bülent Ürgün, mutfaktan bıçağı aldı. Ürgün, bıçakla eşini sol göğüs altından yaraladı. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Genel sağlık durumu iyi olan Kibar Ürgün, kontrol amacıyla geceyi hastanede geçirirken, saat 01.00 sıralarında evde yalnız olan koca Ürgün, ekmek bıçağını kalbine saplayıp intihar etti.
Yakınları, uzun süre haber alamadıkları Ürgün'ün evine geldiklerinde eşini yaralayan Bülent Ürgün'ün cesediyle karşılaştı. Üngün'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314