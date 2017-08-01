Eşini bıçakladı, ardından intihar etti

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 52 yaşındaki Bülent Ürgün, eşi, 51 yaşındaki Kibar Ürgün'ü bıçakla yaraladı. Eşini hastaneye kaldırılan Bülent Ürgün, daha sonra bıçağı kalbine saplayıp intihar etti.

Olay, merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Evde, eşi Kibar Ürgün ile tartışan Bülent Ürgün, mutfaktan bıçağı aldı. Ürgün, bıçakla eşini sol göğüs altından yaraladı. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Genel sağlık durumu iyi olan Kibar Ürgün, kontrol amacıyla geceyi hastanede geçirirken, saat 01.00 sıralarında evde yalnız olan koca Ürgün, ekmek bıçağını kalbine saplayıp intihar etti.

Yakınları, uzun süre haber alamadıkları Ürgün'ün evine geldiklerinde eşini yaralayan Bülent Ürgün'ün cesediyle karşılaştı. Üngün'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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