Eşini bıçakla yaralayan koca adliyeye sevkedildi

KAYSERİ’de 5 yıllık evli Şerife Burcu Bıyık ile Sadık Bıyık çifti, 2 gün önce akşam yemeğinde çıkan tartışmada birbirlerini bıçakladı. Yaralılardan Sadık Bıyık, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak adliyeye sevkedildi. Şerife Burcu Bıyık’ın tedavisi ise hastanede sürüyor.

Olay, 2 gün önce saat 19.00 sıralarında merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Fatih Apartmanı'nda meydana geldi. 24 yaşındaki Şerife Burcu ile eşi 32 yaşındaki Sadık Bıyık, iddiaya göre yemek masasında tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yemek masası üzerindeki bıçakları alan çift birbirine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 bıçak darbesi alan Şerife Burcu, yemek masasında yığılıp kaldı, eşi ise yaralı halde evi terk edip kaçtı.

Sesler üzerine eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içinde buldu. Şerife Burcu sağ koluna saplı bıçakla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bıçaklanan eşi Sadık ise, evlerinin yakınında bulunan erkek kuaförüne kaçtı. Bıçakla yaralanan Sadık da sığındığı kuaföre çağrılan 112 ambulansı ile kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası taburcu olan Sadık Bıyık, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bıyık emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Olayda ağır yaralanan Şerife Burcu Bıyık’ın genel cerrahi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.



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