Son Dakika
Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı
KOCAELİ'de 5 yıl önce eşini baltayla öldürüp kaçan Abdülhadi Hakan (69), Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı. Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990 yılında, Muradiye'de ilk eşini...
GÜVENLİK 21.09.2019, 19:10
KOCAELİ'de 5 yıl önce eşini baltayla öldürüp kaçan Abdülhadi Hakan (69), Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı.
Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990 yılında, Muradiye'de ilk eşini öldürdükten sonra 16 yıl hapis yatan ve çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşi Ayşe Hakan'ı (27), 2014 yılında Kocaeli'de baltayla öldürmekten aranan Abdülhadi Hakan'ın Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan jandarma Hakan'ın, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı boş arazide atıyla kaçmaya çalışırken yakaladı.
Abdülhadi Hakan'ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdülhadi Hakan'ın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990 yılında, Muradiye'de ilk eşini öldürdükten sonra 16 yıl hapis yatan ve çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşi Ayşe Hakan'ı (27), 2014 yılında Kocaeli'de baltayla öldürmekten aranan Abdülhadi Hakan'ın Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan jandarma Hakan'ın, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı boş arazide atıyla kaçmaya çalışırken yakaladı.
Abdülhadi Hakan'ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdülhadi Hakan'ın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Denizlispor
|5
|8
|4. Çaykur Rizespor
|4
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Bursaspor
|5
|9
|5. Hatayspor
|4
|8
|6. Fatih Karagümrük
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|5
|10
|3. Villarreal
|5
|8
|4. Real Madrid
|4
|8
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Barcelona
|4
|7
|7. Granada
|4
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Celta de Vigo
|5
|5
|15. Valencia
|4
|4
|16. Mallorca
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0