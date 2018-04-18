Eşini balkondan attığı iddiasıyla yargılanan kocaya beraat

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, 5'inci kat balkonundan atlayarak intihar ettiği iddia edilen 2 çocuk annesi Emine Z.'nin (26), "Buna ben sebep oldum" dediği için tutuklanan eşi Mevlüt Z., delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay, 24 Temmuz 2015'te meydana geldi. iddiaya göre Emine Z., eşi Mevlüt Z. ve 2 çocuğu evde olduğu sırada oturdukları apartmanın 5'inci katından atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Emine Z.'nin ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı ileri sürülen Emine Z.'nin intiharının ardından Mevlüt Z.'nin hastanede "Buna ben sebep oldum" dediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Mevlüt Z., çelişkili ifadeleri ve tanık olarak dinlenen çocuklarının ifadeleri üzerine kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2 çocuğu koruma altına alındı.

Cumhuriyet Savcısı, Mevlüt Z. hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mevlüt Z. ve avukatı hazır bulundu. Daha önceki duruşmada eşini balkondan itmediğini söyleyen Mevlüt Z., hastanede bir cümle söylediği için tutuklandığını ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verdi.



FOTOĞRAFLI