Eşini 'bakışlarından' şüphelendiği için öldürmüş

GAZİANTEP'te, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Neslihan Kaya'yı (34) ağzına çorap tıkayıp, bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İlhan Kaya'nın (39) yargılanmasına devam edildi. Eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Kaya "Kimle aldattığını bilmiyorum, bakışlarından şüphelendim” dedi. Dava kapsamında gönderildiği hastaneden ‘akıl sağlığının yerinde olmadığı için cezai ehliyeti bulunmadığına yönelik rapor’ verilen Kaya için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan yeni rapor alınması istendi.Şizofren tedavisi gören İlhan Kaya, geçen yıl 13 Ocak günü Güneş Mahallesi’ndeki evinde gece geç saatlerde 4 çocuğunun annesi Neslihan Kaya ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen İlhan Kaya, ses çıkarmaması için Neslihan Kaya'yı, ağzını çorapla tıkadıktan sonra defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kaya, 22 Ocak günü yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İlhan Kaya ise tutuklandı, 'kasten öldürme' suçundan hakkında dava açıldı.Kaya’nın Gaziantep 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edildi. İlhan Kaya, duruşmaya tutuklu olduğu Adana Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmada Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden sanığın akıl sağlığına ilişkin istenilen raporda, cezai ehliyetinin yerinde olmadığının belirtildiğini açıkladı.Mahkemenin söz hakkı verdiği sanık İlhan Kaya, eşini kendisini aldattığı şüphesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Mahkeme başkanının bu savunma üzerine 'seni kimle aldatıyordu' sorusuna İlhan Kaya, "Kimle aldattığını bilmiyorum, bakışlarından şüphelendim. Pişmanım" yanıtını verdi.Duruşmaya bazı kadın hakları savunucusu ile birlikte katılan öldürülen 4 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın babası Mehmet Kanlıkara ise sanık damadının idam edilmesini istedi.Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti bulunmadığına ilişkin raporun bazı kısımlarında çelişkiler bulunduğunu belirttiği sanığın kendisine yöneltilen sorulara akılcı cevaplar vermesinden dolayı Adli Tıp Genel Kurulu'ndan yeni bir rapor alınmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

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