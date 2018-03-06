Eşini, aşk yaşadığı kayınbiraderine öldürtmekten yargılanan kadına ceza indirimi

Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da, 1,5 yıl önce Ali Kesik'in 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedinin boş bir araziye atılmasıyla ilgili davada karar çıktı. Eşi Ali kesik'i, aşk yaşadığı kayınbiraderine öldürtmek suçundan tutuklu yargılanan Lamihe Kesik, önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kesik'in cezası daha sonra cinayete 'yardım eden' sıfatı ile katıldığı gerekçesiyle 17 yıla indirildi. İlk ifadesinde yengesinin azmettirmesi sonucu ağabeyini öldürdüğünü söyleyen, mahkeme sırasında ise yengesinin bir suçu olmadığını belirten Ali Kesik ise 'Yakın akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Lamihe Kesik'e ceza indirimi yapılmasına tepki gösteren Kesik ailesinin avukatı Emre Sezer, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Diyarbakır'daki bir boş arazide 8 Ekim 2016 günü, 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada, cesedin çiftçilik yapan 5 çocuk babası Ali Kesik'e (42) ait olduğu belirlendi. Kesik'in yakınlarının ifadesini alan polis, kardeşi Mehmet Kesik'i (33) çelişkili bilgiler vermesi üzerine takibe aldı. Takip sonucunda Mehmet Kesik'in, cinayetten önce öldürülen ağabeyinin eşi Lamihe Kesik (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MORGA GİDİP AĞLAMIŞ

Mehmet Kesik'in, cinayet günü nerede olduğunu araştıran polis, şüphelinin aynı gün araç kiraladığını tespit etti. Araçtaki GPS sinyallerini takip eden polis, olay saatinde Kesik'in, cinayetin işlendiği yerin çevresinde gezdiğini ve 73 dakika olay yerinde beklediğini belirledi. MOBESE kayıtlarının incelenmesinde Kesik'in kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiğini ve tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı belirlendi. Olay yerinden kaçan Kesik'in, ağabeyinin ölüm haberi üzerine morga gidip, diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı da ortaya çıktı.

'4 YILDIR YENGEMİ SEVİYORUM'

Bunun üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan Mehmet Kesik, ağabeyi ile domates yetiştirip, sattıklarını belirterek, "Bana para vermediği için kin gütmeye başladım. Yengem Lamihe'yi arayıp, ağabeyimin eve gelip gelmediğini sordum. Gelmediğini söyleyince yol üzerinde bekledim. Geldiğinde niye beklediğimi sordu. Ben bıçakla vurmaya başladım. Bıçak vurduğum sırada cebinden bir tomar para çıkarıp uzattı. Yolun kenarına düştükten sonra poşu, bıçak ve eldiveni taşın altına sakladım. Eve gittiğimde, ağabeyimi aramaya çıktık. Yol kenarında arabasını gördük. Yengem Lamihe'yi 4 yıldır seviyorum" dedi.

AVUKATIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mehmet Kesik 9 Ekim 2016'da tutuklandı, Lamihe Kesik ise serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarını inceleyen polis, Lamihe ve Mehmet Kesik arasında aşk mesajlaşmaları tespit edince, iki şüphelinin telefonlarındaki silinmiş mesajlar, özel bir programla geri getirildi. İncelemede olay günü Lamihe Kesik'in Mehmet Kesik'i cinayete azmettirdiği, eşinin yerini Mehmet Kesik'e bildirdiği ortaya çıktı. 26 Ekim 2016 günü savcılığa başvurarak, Lamihe Kesik'in serbest bırakılmasına itiraz eden Kesik ailesinin avukatı Emre Sezer, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Avukat Emre Sezer'in başvurusu üzerine, aşk yaşadığı kayınbiraderine, 'Hadi artık bitir bu işi' mesajı gönderdiği tespit edilen 5 çocuk annesi Lamihe Kesik, olaydan 6 ay sonra, Mart 2017'de tutuklandı.

TANINMAMAK İÇİN POŞU TAKIP, SESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın ardından Mehmet ve Lamihe Kesik hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, ağabeyinin geçeceği yolu yengesi Lamihe'den öğrenen Mehmet Kesik'in tanınmamak için poşu taktığı ve sesini değiştirdiği kaydedildi. Silinen mesajlarda Lamihe Kesik'in eşinin yerini Mehmet Kesik'e bildirdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde bu durumu kabul ettiği kaydedildi. İddianamede, Lamihe Kesik'in olay günü kayınbiraderine, 'Yeter artık, son bulsun, bugün yerin belli, herkes seni görmüş, sakın eli boş gelme' mesajı gönderdiği belirtildi.

'GÖNÜL İLİŞKİM YOK'

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanıklar Lamihe ve Mehmet Kesik'in yargılaması Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesi alınan Lamihe Kesik eşinin ölümünden dolayı şikayetçi olduğunu belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim ve Mehmet Kesik kavgalı olduğu için konuşmuyorlardı. Mehmet'e borç altın vermiştik. Eşim borcunu istedi. Olayla ilgim yoktur. Mehmet ile gönül ilişkim yok" dedi.

'CESEDİ GÖRÜNCE YÜZÜME BAKIP ANLADI'

Mehmet Kesik ise ifadesinde, yengesi ile ilişkisi olduğunu belirterek, "Ben ne kadar suçluysam yengem de o kadar suçludur. Ağabeyimi öldürdüm. Ağabeyimin yerini eşi bana söyledi. Lamihe ile ilişkiye girdiğimiz doğrudur. Lamihe, ağabeyimi o şekilde görünce benim yaptığımı bildi. Cesedi görünce yüzüme bakıp anladı" dedi.

Davanın son celsesinde söz hakkı verilen Mehmet Kesik, cinnet geçirdiğini belirterek, "Lamihe'nin bir suçu yok. Ben suç işledim ve bedelini ödemeye razıyım" dedi.

Mahkeme, Mehmet Kesik'i, ağabeyine karşı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Aşk yaşadığı kayınbiraderini, eşini öldürmesi için azmettirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Lamihe Kesik'i önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptıran Mahkeme, sanığın suça yardım ettiği gerekçesiyle cezasını 17 yıla indirdi. Mahkeme, tutukluk halinin devamına karar verdiği sanıkların, suça eğilimli olmaları, olumsuz ilişkileri, suçu inkar etmelerini dikkate alarak, cezada indirim yapmadı.

Kararın kendilerini şaşırttığını belirten Kesik ailesinin avukatı Emre Sezer, "Kadının, azmettiren olmasa bile müşterek fail olarak cezalandırılmasını bekliyorduk. Fakat, mahkeme yardım ettiği, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği, kolaylaştırdığı yönünde hüküm kurdu. Karara itiraz edeceğiz. Sabah eşini öldürmeye gittiğini bilmesine rağmen, mesajla ve konuşma ile eşinin nerede olduğunu saniye saniye bildiriyor. Kadının yol göstermesi veya yerini bildirmesi olmasaydı bu eylem gerçekleştirilmezdi. İkisinin de ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerekirdi. Her ne kadar olay yerinde olmasa bile Lamia Kesik de müşterek faildir. Nerede öldürüldüğünü bile biliyor ama mahkeme sadece suç işlemeye yardım etmekten ceza verdi. Bu şartlarda sanık kadın 10-11 yıl sonra aramızda olacak. Olay çok vahim. Çünkü aralarında halen devam eden bir aşk ilişkisi var. Kararın bozulacağına inanıyoruz" dedi.



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